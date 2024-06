Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Arbeitsunfall

Roschbach (ots)

Ein 75 Jahre alter Winzer verrichtete gestern (24.06.2024, 14:15 Uhr) in der Gemarkung "Bei der Landstraße" mit seinem Schmalspurschlepper Maschinenarbeit im Weinberg, als er plötzlich vom befestigten Boden abkam und nach links in den Graben umkippte. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Wegen den ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr hinzugerufen. An seinem Schlepper entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell