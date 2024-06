POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl einer Bronzeschale

Flemlingen (ots) - In der Nacht auf Montag, den 24.06.24 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Weinstube in der Bachstraße in Flemlingen ein. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss drangen der oder die Täter in das Gebäudeinnere ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen ...

