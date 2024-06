Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - ein außergewöhnlicher Fehlalarm

Wörth am Rhein (ots)

Montagabend meldete ein 58-jähriger Mann aus Wörth einen Einbruch in sein Anwesen. Er selbst sei im Urlaub und könne in Echtzeit über Überwachungskameras eine unbekannte junge Frau auf seinem Grundstück beobachten. Alarmierte Polizeikräfte umstellten das Gebäude. Es konnten keinerlei Einbruchsspuren festgestellt werden. Bei der jungen Frau handelte es sich um eine Freundin der Tochter, die nach Absprache lediglich ausgeliehene Gegenstände zurückbrachte. Die Tochter des Mitteilers lebt nicht in dem Anwesen und hatte es versäumt ihren Vater über den kurzen Aufenthalt der Freundin zu unterrichten. Der Mitteiler entschuldigte sich für die Umstände und gab an für ggf. entstandene Kosten aufzukommen.

