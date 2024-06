BPOL-TR: 39-Jähriger schlägt Bundespolizisten

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Montag gegen 17:40 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann Opfer eines Messerangriffs in der Regionalbahn 12579 kurz vor Halt im Hauptbahnhof Saarbrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge stach ein bisher unbekannter Bahnreisender unvermittelt mit einem Messer auf den 21-Jährigen ein und verletzte ihn dabei am Hals. Bei Halt in Saarbrücken flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit ...

