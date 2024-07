POL-HG: Mehrere Kellerräume aufgebrochen +++ Einbruch in Tiefgarage +++ Mehrere Verkehrsschilder beschädigt +++ Beim Wendeversuch mit Motorradfahrer zusammengeprallt +++ Vandalismus im Vereinsheim Kronberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Taschendiebe unterwegs, Oberursel, An den Drei Hasen, Donnerstag, 04.07.2024, 10:30 Uhr (da)Am Donnerstag waren Taschendiebe in Oberursel unterwegs. Gegen 10.30 Uhr befand sich eine 76-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße "An den Drei Hasen". Während sie einkaufte, ...

mehr