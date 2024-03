POL-Pforzheim: (FDS)Pfalzgrafenweiler L404/L398 - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Mühlacker (ots) - Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in Mühlacker ereignet hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei Fahrradfahrer auf der Kanalstraße in Enzberg unterwegs. Diese befuhren den dortigen Kreisverkehr, als ein 52-jähriger Autofahrer ebenfalls in den Kreisverkehr einbog. In der Folge ...

