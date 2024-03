POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Waldachtal (ots) - Am Dienstagmittag ist in Waldachtal ein Gebäude in Brand geraten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer gegen 14:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Gebäude in der Maierhofstraße aus. Der hinzugeeilten Feuerwehr gelang es, dass Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Letztlich kam es zu einem Brand, bei ...

