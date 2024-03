POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Brand eines leerstehenden Gebäudes - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Am Montagmorgen ist es während der Rückführung eines abgelehnten Asylbewerbers in Pforzheim zu einem heftigen Angriff gegen Polizeibeamte gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wehrte sich ein 24-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger massiv gegen die Fahrt zu einem Flughafen, so dass der Transport in der Kanzlerstraße gestoppt ...

mehr