PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruchsversuch in Juwelier - Festnahme +++ Mit gestohlenem Quad unterwegs +++ Zeugen verhindern Unfallflucht unter Alkoholeinfluss +++ Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruchsversuch in Juwelier - Festnahme, Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 4 Uhr

(da)Nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft ist es der Polizei in Bad Homburg am Donnerstag gelungen, den Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 4 Uhr morgens wurden Anwohner der Louisenstraße durch einen lauten Schlag geweckt. Anschließend konnten sie auf der Straße einen Mann beobachten, der versuchte, mit einem Blumenkübel die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes einzuschlagen. Dies misslang und der Einbrecher flüchtete. Er konnte jedoch unweit des Tatortes von Polizeikräften gestellt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Da der Mann erhebliche Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums aufwies, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der bangladeschische Staatsangehörige seit geraumer Zeit vollziehbar ausreisepflichtig ist. Er befindet sich daher im Polizeigewahrsam und wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft an die zuständige Abschiebebehörde überstellt.

2. Mit gestohlenem Quad unterwegs,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Mittwoch, 10.07.2024

(da)Zwei Jugendliche ohne Führerschein sind am Mittwoch mit einem gestohlenen Quad unterwegs gewesen. Die Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren stießen zunächst auf einem Parkplatz am Friedrichsdorfer Bahnhof auf das Fahrzeug. Dieses schlossen sie kurz und fuhren damit den Tag über durch Friedrichsdorf. Ihr großes Pech war dabei nur, dass sie unter anderem an der Besitzerin des Quads vorbeifuhren. Nachdem diese den Aufenthaltsort der Jugendlichen ausfindig gemacht hatte, informierte sie die Polizei. Eine Streife griff die beiden Friedrichsdorfer auf. Einen gültigen Führerschein konnten sie nicht vorweisen. Nach einem intensiven erzieherischen Gespräch wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun für diverse Strafanzeigen verantworten.

3. Zeugen verhindern Unfallflucht unter Alkoholeinfluss, Oberursel, Hohemarkstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 2.15 Uhr

(da)Zeugen haben am frühen Donnerstagmorgen eine Unfallflucht unter Alkoholeinfluss verhindert. Gegen 2.15 Uhr parkte ein VW Passat auf dem Parkplatz der U-Bahn-Station "Hohemark". Da die Fahrzeugfront jedoch behindernd in die Fahrbahn ragte, wurde der VW-Fahrer aufgefordert, das Fahrzeug umzuparken. Zu diesem Zweck fuhr der VW-Fahrer in die Alfred-Lechler-Straße ein, um dort zu wenden. Während des Wendemanövers stieß er jedoch gegen einen Poller und einen Holzzaun. Der 50-jährige Fahrer versuchte daraufhin von der Unfallstelle zu flüchten, wurde jedoch von Zeugen daran gehindert, bis eine Streife der Polizeistation Oberursel eintraf. Die Einsatzkräfte stellten nun deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigte diesen Verdacht. Der 50-Jährige wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Der Passat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

4. Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß, Kreisstraße 754, bei Weilrod, Mittwoch, 10.07.2024, 8 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es bei Weilrod zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Gegen 8 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße 754 aus Richtung Weilrod kommend in Richtung Cratzenbach. Zur gleichen Zeit fuhr eine 39-Jährige in einem Dacia in die entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve geriet der Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell