PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorrad von Krankenhausgelände gestohlen +++ Frontscheiben beschädigt +++ Fußballbegeisterte Diebe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Motorrad von Krankenhausgelände gestohlen, Bad Homburg, Zeppelinstraße, Dienstag, 09.07.2024, 13.30 Uhr bis 14 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Dienstag ein Motorrad von einem Krankenhausgelände in Bad Homburg gestohlen. Die blaue Yamaha XJ 900 S war gegen 13.30 Uhr auf dem Areal in der Zeppelinstraße abgestellt, als sich ein Mann näherte. Nachdem er vergeblich versucht hatte, die Sicherungsmechanismen der Maschine zu überwinden, schob er sie vom Gelände. Die Tat wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. An dem Motorrad war zuletzt das Kennzeichen "HG-BD 72" angebracht. Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen. Er war etwa 1,70 Meter groß und hatte schulterlanges blondes Haar. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine blaue kurze Hose. Auffällig war außerdem, dass er eine braune Umhängetasche mit sich führte und nur mit Socken bekleidet war. Sollte Ihnen die beschriebene Person aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Frontscheiben beschädigt,

Oberursel, Freiligrathstraße & Kronberger Straße, Sonntag, 07.07.2024 bis Dienstag, 09.07.2024

(da)Am Dienstag wurden der Polizei in Oberursel zwei weitere Sachbeschädigungen an PKW angezeigt. Zwischen Sonntag- und Dienstagmittag beschädigten Unbekannte die Frontscheibe eines blauen VW Golf, der in der Kronberger Straße geparkt war. Im Stadtteil Bommersheim parkte am Dienstagmorgen ein weißer Skoda Fabia in der Freiligrathstraße. Im Zeitfenster zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr näherte sich eine unbekannte Person dem Fahrzeug und beschädigte auch hier die Frontscheibe. In beiden Fällen sind keine Täterhinweise bekannt. Wem in diesem Zusammenhang, insbesondere am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Kronberger Straße, verdächtige Personen oder Situationen aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fußballbegeisterte Diebe,

Usingen, Pestalozzistraße, Freitag, 05.07.2024, 17 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 7.30 Uhr

(da)Fußballbegeisterte Diebe haben am Wochenende in Usingen zugeschlagen. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7.30 Uhr begaben sich die Langfinger auf das Gelände einer Betreuungseinrichtung in der Pestalozzistraße. Dort hatten sie es auf ein Fußballtor im Außenbereich abgesehen, das sie ungesehen abtransportierten. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Tores gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell