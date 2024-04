Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallörtlichkeit gesucht

Germersheim (ots)

Am Sonntag, gegen 15:10 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen auffälligen PKW Fahrer. Dieser würde in Schlangenlinien von Bellheim in Richtung Germersheim fahren. Da auch ein Kennzeichen bekannt war, konnte der 34-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass er stark alkoholisiert war und an seinem Fahrzeug frische Unfallschäden erkennbar waren. Ein Alkoholtest vor Ort ergab über 3 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht weiterhin nach dem bislang unbekannten Unfallort. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

