POL-PDLD: Ramberg - Führerschein weg

Landau (ots) - Am 21.04.2024 wurde gegen 08:10 Uhr eine 28-jährige VW-Fahrerin in der Ostbahnstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da ein entsprechender Vortest verweigert wurde, erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein ...

