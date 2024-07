PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Beim Spazierengehen belästigt +++ Vandalen beschädigen Stadtbibliothek +++ Werkzeug aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Beim Spazierengehen belästigt,

Bad Homburg, Ricarda-Huch-Straße, Sonntag, 14.07.2024, 14.40 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Sonntag in Bad Homburg eine junge Frau belästigt. Die 18-Jährige war gegen 14.40 Uhr auf einer Fußgängerbrücke in der Ricarda-Huch-Straße in Richtung Dornholzhausen unterwegs, als sie von dem Unbekannten angesprochen und zunehmend bedrängt wurde. Dabei versuchte er sie mehrfach zu küssen. Als sie seine Annäherungsversuche abwehrte, ließ er von ihr ab und entfernte sich. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Er hatte eine schlanke Statur, hellbraune Haare und einen Vollbart. Zudem sprach er Deutsch mit einem deutlichen, nicht näher bekannten Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Vandalen beschädigen Stadtbibliothek, Königstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 12.07.2024, 23.20 Ur

(da)Sechs Männer haben am Freitagabend den Eingangsbereich der Stadtbibliothek beschädigt. Gegen 23.20 Uhr begaben sich die Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren zu der Bibliothek in der Wiesbadener Straße. Dort warfen sie einen Kasten der Bücherausgabe um. Durch die Wucht des Aufpralls beschädigten sie mehrere Steinstufen im Eingangsbereich. Allerdings wurden sie dabei von Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Eine Streife nahm den Sachverhalt auf und erteilte den Männern Platzverweise. Der Schaden der sinnlosen Zerstörungswut wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt.

3. Werkzeug aus Garage gestohlen,

Oberursel, Dornbachstraße, Freitag, 12.07.2024, 22 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 9 Uhr

(da)In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Garage in Oberursel eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr hebelten sie die Garage in der Dornbachstraße auf und entwendeten diverse Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Wenn Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell