PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ungebetene Gäste auf Schlossgelände +++ Therme geräumt +++ Einbruch in Fahrzeug +++ Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus +++ Trotz Totalschaden weitergefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ungebetene Gäste auf Schlossgelände,

Usingen, Schloßstraße, Sonntag, 07.07.2024, 15 Uhr

(da)Am Sonntag, den 07.07.2024 verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zum Gelände des Schlosses Kransberg. Gegen 15 Uhr wurden die zwei Männer dabei beobachtet, wie sie über einen Maschendrahtzaun auf den Parkplatz des Schlosses gelangten und sich dort aufhielten. Es handelt sich um zwei Männer, die als osteuropäisch aussehend beschrieben wurden. Einer sei schlank und mit einer dicken Hose bekleidet gewesen, sein Begleiter dicklich mit einer kurzen Hose. Anschließend seien sie in einen weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen gestiegen und in Richtung Wehrheim weggefahren. Was die beiden Personen auf dem Schlossgelände vorhatten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Sollten Sie die Personen beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

2. Therme geräumt,

Bad Homburg, Seedammweg, Montag, 15.07.2024, 20:30 Uhr

(da)Am Montag musste eine Therme in Bad Homburg geräumt werden. Auslöser war der missbräuchliche Umgang mit einem Feuerlöscher. Gegen 20.30 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei Meldungen über eine Rauchentwicklung innerhalb der Therme im Seedammweg ein. Rettungskräfte und Polizei rückten an. Die Therme musste daraufhin komplett evakuiert werden. Für die Arbeiten der Rettungskräfte wurde der Seedammweg zeitweise gesperrt. Schließlich stellte sich heraus, dass eine unbekannte Person einen Feuerlöscher im Bereich der Umkleidekabinen missbräuchlich benutzt hatte. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie den Vorfall in der Therme beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Fahrzeug,

Bad Homburg, An der Karlsbrücke, Montag, 15.07.2024, 17:30 Uhr bis 18:35 Uhr

(ms)Am Montagabend brach ein bislang unbekannter Täter in Bad Homburg in ein Auto ein. Das Auto, eine schwarze Mercedes C-Klasse, parkte zwischen 17:30 Uhr und 18:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Karlsbrücke". In dieser Zeit schlug der Einbrecher die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete eine Handtasche sowie ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg v.d. Höhe, Am Pilgerrain, Montag, 15.07.2024, 23:24 Uhr bis 23:50 Uhr

(ms)In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in Bad Homburg in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pilgerrain" eingebrochen. Zwischen 23:24 Uhr und 23:50 Uhr drangen die Einbrecher über das Garagendach gewaltsam im ersten Stock ein und durchwühlten das gesamte Haus. Hierbei erbeuteten sie mehrere Gegenstände. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

5. Trotz Totalschaden weitergefahren,

Glashütten, "Auf dem Quäcken", Montag, 15.07.2024, 15.30 Uhr

(da)Ein Rentner hat am Montag in Glashütten einen Verkehrsunfall verursacht. Obwohl sein Auto nicht mehr fahrtauglich war, fuhr er damit zunächst nach Hause. Gegen 15.30 Uhr wurde der 89-Jährige dabei beobachtet, wie er in der Straße "Auf dem Quäcken" mit seinem Subaru auf einen am Straßenrand geparkten VW Käfer auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden. Dieser wird auf 13.000 Euro geschätzt. Eigentlich war der Subaru danach nicht mehr fahrbereit. Dennoch setzte der 89-Jährige seine Fahrt fort. Er konnte wenig später samt Fahrzeug von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde sein Führerschein vorläufig sichergestellt. Ein vorheriger Alkoholkonsum konnte ausgeschlossen werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell