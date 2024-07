PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnhaus in Oberursel nach Dachstuhlbrand eingestürzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnhaus in Oberursel nach Dachstuhlbrand eingestürzt

Goldgrubenstraße, 61440 Oberursel (Taunus) Freitag, den 19.07.2024, 19:35 Uhr

Am Freitagabend meldeten mehrere aufmerksame Anwohner gegen 19:35 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises einen Dachstuhlbrand in der Goldgrubenstraße in Oberursel. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnte der Dachstuhlbrand des leerstehenden Einfamilienhauses bestätigt werden. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden, wobei das Haus teilweise einstürzte. Die Anwohner waren angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Bereich um die Einsatzstelle war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.

Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben getätigt werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 400.000 EUR geschätzt. Bei dem Brand und den anschließenden Löscharbeiten wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell