Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrüche in Garage und Gartenhütten + Sachbeschädigungen durch Graffitis + VW Golf beschädigt +

Friedberg (ots)

Wöllstadt: Einbrüche in Garage und Gartenhütten

In eine Garage und zwei Gartenhütten brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (13.06.2024) in Wöllstadt ein. Gegen 03:15 Uhr gelangten die Täter in eine Garage in der Straße "Am Schützenrain" und erbeuteten unter anderem vier Pedelecs und einen Laubbläser. Aus zwei Gartenhütten in der Homburger Straße ließen die Einbrecher Werkzeug und Außenstrahler mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mindestens 16.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Nidda: Sachbeschädigungen durch Graffitis

Mehrere Stromkästen und ein Wohnhaus besprühten Unbekannte in der Lindenstraße in Nidda. Im Zeitraum von Mittwoch (12.06.2024), 21:00 Uhr bis Donnerstag (13.06.2024), 07:50 Uhr beschmierten die Täter die Gegenstände mit mehreren Graffitis. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Gedern: VW Golf beschädigt

Auf einen VW Golf hatten es Vandalen in der Ostpreußenstraße in Gedern abgesehen. Am Donnerstag (13.06.2024) beschmierten sie die linke Fahrzeugseite mit einem wasserfesten Filzschreiber und zerkratzten die Motorhaube und beide Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand. Außerdem beschädigten die Täter den rechten Außenspiegel. Die Polizeistation Büdingen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 06042 96480 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell