POL-OS: Bohmte: Einbruch in Einfamilienhaus in der Brockstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 18.45 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen in Osnabrück. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte in der Hiärm-Grupe-Straße und durchsuchten das Wohnobjekt nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den ...

mehr