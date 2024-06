POL-WE: + Ein schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall + Mauer besprüht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Florstadt: Ein schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Ein 47-jähriger Offenbacher befuhr am Mittwoch (12.06.2024) gegen 11:25 Uhr mit seinem Citroen Jumper die B275 von Nieder-Mockstadt kommend in Fahrtrichtung Staden. Beim Linksabbiegen auf den Zubringer zur A45 übersah er nach bisherigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden 33-jährigen Motorradfahrer aus Hammersbach. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 EUR.

Friedberg: Mauer besprüht

Unbekannte besprühten in der Gebrüder-Lang-Straße in Friedberg eine Steinmauer mit schwarzer Farbe. Zu erkennen waren hierbei Hakenkreuze, die mit einem Punkt als Kopf und zwei Strichen als Füße versehen wurden. Links neben den Hakenkreuzen war jeweils eine Figur in schwarzer Farbe aufgesprüht, die einen Stab über ihren Kopf führt und hinter dem Hakenkreuz herrennt. Zeugen stellten die Farbschmierereien am Mittwoch (12.06.2024) gegen 14:40 Uhr fest. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

