POL-WE: + Untersuchungshaft nach sexuellem Übergriff + Kradfahrer schwer verletzt + Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen + Baucontainer aufgebrochen + Hoher Sachschaden, keine Verletzten +

Friedberg: Untersuchungshaft nach sexuellem Übergriff

Untersuchungshaft ordnete ein Richter beim Amtsgericht Friedberg am Montag (10.06.2024) für einen 28-jährigen syrischen Staatsangehörigen an. Am frühen Sonntagmorgen (09.06.2024) kam es in der Friedberger Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau. Diese konnte sich gemeinsam mit einer Freundin gegen den Täter wehren und flüchten. Die verständigte Polizei nahm im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Montag die Vorführung beim Amtsgericht Friedberg. Der 28-jährige sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein. Bereits am Abend zuvor war der Tatverdächtige aufgefallen, als er sich in einem Zug von Echzell nach Friedberg vor einer Jugendlichen entblößte und sie bedrängte. Er konnte im Bereich des Friedberger Bahnhofs durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen am Samstagabend war der Mann wegen fehlender Haftgründe zunächst entlassen worden.

Bad Vilbel: Kradfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Montag (10.06.2024) kurz nach 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 521 bei Bad Vilbel. Eine 67-jährige Frau aus Bad Vilbel befuhr mit ihrem Ford S-Max die B521 aus Richtung Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Karben. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Ford-Fahrerin beim Linksabbiegen auf die Abfahrt zur L3008 den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-jährige Mann aus dem Landkreis Offenbach erlitt dabei schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die 67-jährige Bad Vilbelerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden von 10.000 EUR entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Straße war knapp zwei Stunde gesperrt.

Friedberg: Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

In einem Einkaufsmarkt in der Fauerbacher Straße in Friedberg hatten es Langfinger auf die Geldbörse einer 80-jährigen Frau abgesehen. Das Portemonnaie lag in der offenen Einkaufstasche, die am Einkaufswagen hing. Die Tat ereignete sich am Samstag (09.06.2024) während des Einkaufs in der Zeit von 09:30 Uhr - 10:30 Uhr. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Dame erst an der Kasse. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen. Die Polizei rät dazu, Portemonnaies oder andere Wertgegenstände eng am Körper, am besten in verschließbaren Innentaschen der Kleidung, zu tragen.

Bad Vilbel: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte knackten in der Zeit von Freitag (07.06.2024), 16:00 Uhr bis Montag (10.06.2024), 06:15 Uhr das Schloss eines Baucontainers in der Homburger Straße in Bad Vilbel. Aus dem Container ließen die Einbrecher Baumaschinen im Wert von 3.000 EUR mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600) zu melden.

Butzbach: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

20.000 EUR Sachschaden entstanden am frühen Montagabend (10.06.2024) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 bei Pohl-Göns. Ein 21-jähriger Mann aus Langgöns befuhr mit seinem Ford Mondeo die B3 aus Richtung Butzbach kommend in Fahrtrichtung Gießen. Eine 37-jährige Frau aus Butzbach fuhr mit ihrem Ford Tourneo auf der Windhofstraße in Pohl-Göns und wollte nach links in Fahrtrichtung Butzbach auf die B3 einbiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie dabei den Mondeo, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

