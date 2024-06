Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Schaufenster eingeworfen und Handys geklaut + Trickdiebe geben sich als Polizisten aus + Einbrecher trifft auf Hausbewohner + Auffahrunfall unter Drogeneinfluss + Motorradfahrer schwerverletzt +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Schaufenster eingeworfen und Handys geklaut

Am frühen Samstagmorgen (08.06.2024) warfen zwei Männer die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel ein. Die Tat ereignete sich gegen 01:45 Uhr. Die beiden Täter stiegen durch das in der Scheibe entstandene Loch ins Geschäft ein und ließen mehrere Handys sowie die Kasse mitgehen. Anschließend flüchteten die beiden dunkelgekleideten Diebe über die Schmiedsgasse in Richtung Kurpark. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu melden.

Büdingen: Trickdiebe geben sich als Polizisten aus

In der Büdinger Seemenbachstraße sprachen am Samstagabend (08.06.2024) gegen 22:05 Uhr zwei Unbekannte einen 64-jährigen Mann an und gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus. Dabei hielten sie dem 64-jährigen einen Ausweis vor. Hierbei nutzten die Täter aus, dass der Mann nur wenig Deutsch versteht und den vorgehaltenen Ausweis nicht lesen konnte. Die falschen Polizisten gaben vor, eine Personenkontrolle durchführen zu müssen. Sie forderten das Opfer auf die Taschen zu leeren und die mitgeführte Tasche abzulegen. Als der 64-jährige den Aufforderungen nachkam, ergriffen die zwei Unbekannten die abgelegten Gegenstände und flüchteten zu Fuß in Richtung Brunostraße. Sie erbeuteten eine Umhängetasche sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Trickdiebe wurden als jeweils circa 190 cm groß, zwischen 20 und 25 Jahren alt sowie mit normaler Statur und dunklem Teint beschrieben. Ein Täter war dunkel gekleidet, der andere Täter trug ein helles Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Samstagabend die beiden Personen aufgefallen sind oder die die Tat beobachteten. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Einbrecher trifft auf Hausbewohner

Gegen 01:50 Uhr drang am Montag (10.06.2024) ein Einbrecher in der Homburger Straße in Karben gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter betrat mehrere Räume. Im Schlafzimmer leuchtete er den im Bett liegenden Hausbewohner mit einer Taschenlampe an, wodurch dieser aufwachte. Der Täter flüchtete daraufhin wieder aus dem Wohnhaus. Er konnte lediglich als männlich, circa 180 cm groß und schlank beschrieben werden. Nach bisherigen Erkenntnissen machte der Einbrecher keine Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Wölfersheim: Traktor aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitag (07.06.2024), 16:00 Uhr bis Samstag (08.06.2024), 10:30 Uhr einen Traktor in Wölfersheim auf. Die landwirtschaftliche Maschine war auf einem Feld in der Nähe der Straße "Am Heiligenstock" abgestellt. Abgesehen hatten es die Täter auf die Steuerungselemente des Traktors. Außerdem zapften sie 270 Liter Diesel ab und stahlen auch beide Außenspiegel. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf etwa 15.000 EUR. Die Polizeistation Friedberg nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Auffahrunfall unter Drogeneinfluss

Zu einem Auffahrunfall mit leichtem Personenschaden kam es am Freitag (07.06.2024) gegen 19:45 Uhr in der Philipp-Reis-Straße in Butzbach. Dabei fuhr ein 21-jähriger Butzbacher mit seinem VW Golf auf den Seat Ibiza einer 58-jährigen Frau aus Wölfersheim auf. Diese wartete verkehrsbedingt an der Einmündung der Philipp-Reis-Straße in die Ostumgehung. Bei dem Unfall erlitt der 64-jährige Beifahrer im Seat leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich den Polizisten Anhaltspunkte dafür, dass der Golf-Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dies hatte für den 21-jährigen eine Blutentnahme auf der Polizeistation Butzbach sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zur Folge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 1.500 EUR.

Kefenrod: Motorradfahrer schwerverletzt

Schwere Verletzungen trug am Samstagvormittag (08.06.2024) ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3195 bei Kefenrod davon. Der Mann aus dem Landkreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) fuhr mit seinem Motorrad aus Kefenrod kommend in Fahrtrichtung Bindsachsen hinter einem Volvo V60. Als der Volvo-Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus Altenstadt, nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, fuhr der Motorradfahrer auf den Pkw auf. Der Rettungsdienst brachte ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an Pkw und Motorrad wird auf insgesamt 2.500 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

