Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch + An Porsche zu schaffen gemacht + Opel aufgebrochen + Gemeinsame Schwerlastkontrollen

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch

Ein Einfamilienhaus in der Saalburgstraße wählte ein Einbrecher am Mittwoch (5.6.) als Ziel. Er hebelte ein Kellerfenster des Hauses auf und gelangte in die Wohnräume. Ob er bei seiner Tat, die auf den Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12.45 Uhr eingegrenzt wird, etwas mitnahm, ist noch nicht abschließend geklärt. Er entkam unbemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600.

Rosbach v.d.Höhe: An Porsche zu schaffen gemacht

In Nieder-Rosbach machte sich ein Unbekannter an einem geparkten Porsche zu schaffen. Er brach die Fahrertür des schwarzen Cayennes auf und versuchte offenbar, das Fahrzeug zu starten. Vermutlich, um es in der Folge zu entwenden. Er ließ jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Die Tat geschah zwischen 29.5. und 5.6. in der Straße Errlichspfad.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 entgegen.

Büdingen: Opel aufgebrochen

Ein Unbekannter durchwühlte in der Orleshäuser Straße den Innenraum eines geparkten Opels. Dazu hatte er eine Scheibe des Zafiras eingeschlagen und so Zugriff erlangt. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er bei dem Aufbruch zwischen Montag (3.6.), 18 Uhr und Mittwoch, 7.40 Uhr, nichts mit.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

A45/Stauferburg: Gemeinsame Schwerlastkontrollen

Am Montag (3.6.) führten Beamte der Regionalen Verkehrsdienste Wetterau, Lahn-Dill und Gießen sowie der Autobahnpolizei Mittelhessen Schwerlastkontrollen auf der Autobahn 45 durch. Unterstützung erhielten sie hierbei von mehreren Mitarbeitern des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM).

Die Experten nahmen insgesamt 31 Fahrzeuge unter die Lupe. Neun davon mussten sie beanstanden, sie leiteten zwei Strafanzeigen und 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. So war z.B. ein usbekischer Kraftfahrer in einem deutschen LKW unterwegs, ohne die arbeitsrechtliche Erlaubnis dafür zu haben. Hier wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der illegalen Beschäftigung bzw. des illegalen Aufenthaltes gefertigt.

Ein holländisches Unternehmen hatte nach dem Wechsel der Reifen die Kalibrierung des Tachografen nicht durchgeführt. Dadurch gab es Abweichungen von ca. 11% bei der Aufzeichnung der Geschwindigkeiten. Deshalb wurde gegen den Fahrzeughalter eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Fälschung technischer Aufzeichnungen gefertigt. Der LKW wurde zu einer Fachwerkstatt gebracht, um neu kalibriert zu werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell