Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwerverletzte nach Unfallflucht - Zeugen gesucht + Porsche geklaut + Container aufgebrochen

Friedberg (ots)

L3192/Gedern: Schwerverletzte nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagabend (3.6.) erlitten zwei Mitfahrer eines BMW schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Landesstraße 3192. Der Fahrer des BMW flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Gegen 22 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem BMW aus Ober-Seemen in Richtung der L3184. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Kreuzungsbereich zur L3184 zum Stillstand. Durch den Unfall erlitten zwei 19-jährige Mitfahrer schwere Verletzungen. Der bislang unbekannte Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um den Unfall oder die Verletzten zu kümmern. Zeugen zufolge wurde er von einem dunklen Fahrzeug abgeholt.

Eintreffende Rettungskräfte versorgten die beiden Schwerverletzten zunächst vor Ort. Einen 19-Jährigen brachte der Rettungsdienst mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus, der andere musste nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am BMW entstand Totalschaden, der auf mindestens 50.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallstelle blieb bis etwa 0.30 Uhr gesperrt, der BMW wurde abgeschleppt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer des BMWs machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 entgegen.

Bad Nauheim: Porsche geklaut

Im Höhenweg klauten Unbekannte einen Porsche, der auf einem Parkplatz neben einem Einfamilienhaus abgestellt war. Den grauen Macan S, der über ein Keyless-Go-System verfügt, klauten die Diebe zwischen Sonntag (2.6.), 22.30 Uhr und Montagmorgen, 7.35 Uhr. An ihm waren die Kennzeichen FB-HR 879 angebracht. Das entwendete Fahrzeug hat einen Wert von über 90.000 Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Porsche und den Kennzeichenschildern machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter das Auto mit Keyless Go möglicherweise mittels eines Funkwellenverstärkers öffneten und starteten. Haltern von Fahrzeugen mit sogenanntem Komfort-Schließsystem wird geraten, ihre Autoschlüssel nicht in der Nähe des dazugehörigen Wagens aufzubewahren. Mit speziellen Schlüsselboxen kann man die Übertragung der Funksignale der Autoschlüssel effektiv unterbinden, was einen hohen Schutz vor Manipulationen bietet.

Altenstadt: Container aufgebrochen

Werkzeuge und Kanister voller Diesel entwendete ein Unbekannter aus einem Container in Oberau. Der Container steht auf einer Baustelle in der Straße Geyerhof. Der Unbekannte hebelte diesen zwischen 1.6. und 3.6. gewaltsam mittels eines Brecheisens auf und gelangte so an seine Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell