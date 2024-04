Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletze nach Ladendiebstahl

Mechernich (ots)

Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte am Freitagabend (26.04.2024) gegen 18.00 Uhr in einem Supermarkt in Mechernich eine 56-jährige Frau, die offensichtlich mehrere Gegenstände in ihrer Kleidung verbarg und den Kassenbereich passieren wollte. Nach Ansprache wollte die Ladendiebin flüchten, konnte jedoch von der engagierten Mitarbeiterin festgehalten werden. Diese wehrte sich jedoch durch Umherschlagen, die Mitarbeiterin fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Weitere Personen kamen der Frau zu Hilfe und hielten die aggressive Ladendiebin bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Mit einem Rettungswagen wurde die Mitarbeiterin zum Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht. Das umfangreiche Diebesgut im höheren zweistelligen Eurobereich wurde sichergestellt und dem Eigentümer ausgehändigt. Gegen die Ladendiebin wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und sie erhielt ein Hausverbot für den Supermarkt.

