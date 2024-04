POL-EU: Ein Telefonat mit Folgen

Schleiden-Oberhausen (ots) - Ein Mann (44) aus Köln wurde am Donnerstag (25. April) um 14.20 Uhr in der Straße An der Olef im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf den Konsum von Betäubungsmitteln angesprochen. Diesen bejahte er. Immer wieder stellten die Polizeibeamten Ausfallerscheinungen fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen des Fahrens unter BtM-Einfluss gefertigt. Ihm wurde ...

