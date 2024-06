POL-WE: Blitzeinbrüche in Supermärkte + Polizeibeamte bei Widerstand verletzt + Zwei Verletzte nach Unfallflucht - flüchtiger Porsche gesucht + Plakate beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Gedern/ Altenstadt: Blitzeinbrüche in Supermärkte

Zwei REWE-Märkte in Gedern und Altenstadt waren am Wochenende das Ziel von unbekannten Einbrechern. In Altenstadt brachen Unbekannte am Sonntag (2.6.) gegen 1.50 Uhr die Eingangstür des Marktes in der Fritz-Kreß-Straße auf und klauten Zigaretten in größerer Menge.

Bereits am Vortag stiegen Unbekannte in den Markt in der Straße Am Alten Bahnhof in Gedern ein. Gegen 3.30 Uhr schlugen sie eine Scheibe der Eingangstür ein. Auch hier erbeuteten die Einbrecher diverse Stangen Zigaretten. Die Einbrecher verursachen bei ihren Taten Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob die Taten möglicherweise zusammenhängen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wem sind zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich der REWE-Märkte aufgefallen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

Bad Vilbel: Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Polizeibeamte der Polizeistation Bad Vilbel befanden sich am Samstag (1.6.) im Einsatz in einer Gaststätte am Südbahnhof. Anlass war ein Mann, der laut einer Mitarbeiterin Streit suchte und Ärger in der Gaststätte machte. Die Beamten trafen gegen 0.55 Uhr auf einen 36-Jährigen, der erheblich alkoholisiert schien. Letztlich mussten sie ihn zur Ausnüchterung und Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Dagegen wehrte sich der Mann, er trat nach einem Polizisten, der dadurch stürzte. Einen weiteren Beamten trat der Mann ebenfalls. Eine Beamtin schubste der Mann gegen einen Türrahmen. Durchgehend von übelsten, verbalen Beleidigungen begleitet und nur unter körperlichem Zwang gelang es schließlich, den syrischen Staatsangehörigen zu überwältigen. Er musste die Nacht letztlich in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Insgesamt verletzte der 36-Jährige bei seinen Widerstandshandlungen zwei Beamte und eine Beamtin leicht. Alle drei konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

A45/Florstadt: Zwei Verletzte nach Unfallflucht - flüchtiger Porsche gesucht

Auf der Autobahn 45 kam es am Donnerstagabend (30.5.) zu einer Unfallflucht, bei der ein Mann und eine Frau verletzt wurden. Gegen 18 Uhr fuhr der Mann mit seinem BMW auf der linken Spur der A 45 zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Altenstadt in Fahrtrichtung Hanau. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog plötzlich ein weißer Porsche von der rechten auf die linke Spur, sodass der Fahrer des BMW stark abbremste. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen mehrere Hindernisse und überschlug sich, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 55-jährige Fahrer sowie seine 54-jährige Mitfahrerin erlitten dabei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der weiße Porsche, bei dem es sich um einen Panamera 4S mit schwarzem Verdeck und einem E auf dem Kennzeichen (als Hybridfahrzeug) handeln soll, fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt ca. 32.000 Euro.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen, weißen Porsche und dessen unbekannten Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-5010 entgegen.

Ranstadt: Wahlplakate beschädigt

Mehrere Wahlplakate der AfD riss ein Unbekannter in der Bahnhofstraße von Laternenmasten. Zwei größere Plakate wurden zerrissen. Die Taten fanden am Samstag (1.6.) zwischen 2 Uhr und 9.30 Uhr statt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

Gedern: Wahlplakate beschmiert

Mit Sprühfarbe beschädigte ein Unebkannter Wahlplakate der Partei die Grünen. Zwischen Samstag (1.6.), 2 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr besprühte der Unbekannte zwei Plakate in der Straße Am alten Bahnhof.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480.

