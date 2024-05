Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher erbeuten Zigaretten + Über Balkontür eingestiegen + Einbruch zur Tageszeit + Glasscheibe beschmiert + Radfahrer im Kreisel übersehen + Unterschlagung in Bank - Wichtige Zeugin gesucht +

Friedberg (ots)

Karben: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Kurz nach 02:30 Uhr schlugen Unbekannte am Freitag (31.05.2024) eine Glastür eines Einkaufsmarktes in der Rendeler Straße in Karben ein. Sie gingen zielgerichtet zur Theke mit Tabakwaren und erbeuteten mehrere Schachteln mit Zigaretten. Die genaue Anzahl der gestohlenen Zigarettenpackungen ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Über Balkontür eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (26.05.2024), 12:00 Uhr bis Mittwoch (29.05.2024), 11:30 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Bad Vilbel ein. Hierzu beschädigten sie auf der Gebäuderückseite eine Balkontür im ersten Obergeschoss. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Stockwerke des Wohnhauses. Eine Auflistung über gestohlene Gegenstände liegt bislang noch nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Einbruch zur Tageszeit

Am Mittwoch (29.05.2024) öffneten Einbrecher in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:20 Uhr gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kolpingweg. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Stockwerke. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Glasscheibe beschmiert

Mit schwarzer Farbe brachten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (29.05.2024), 18:15 Uhr bis Donnerstag (30.05.2024), 17:10 Uhr auf der Glastür eines Ladens in der Bad Nauheimer Karlstraße den Schriftzug "FCK AFD" auf. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Radfahrer im Kreisel übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Donnerstagmittag (30.05.2024) bei einem Unfall im Kreisverkehr in der Schwalheimer Straße in Bad Nauheim. Der 49-jährige Fahrradfahrer aus Rockenberg befand sich bereits im Kreisverkehr, als ein 38-jähriger Mann aus Friedberg mit seinem Vito von der Friedberger Straße kommend in den Kreisel einfuhr. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Vito-Fahrer den Radler, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird insgesamt auf 3.000 EUR geschätzt.

Nidda: Unterschlagung in Sparkasse - Wichtige Zeugin gesucht

Am Dienstag (28.05.2024) gegen 09:15 Uhr hob eine 72-jährige Frau aus Nidda Bargeld am Automaten der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Nidda ab. Die Frau ließ jedoch ihre Geldbörse am Automaten liegen und bemerkte das Fehlen erst später. Nachdem die 72-jährige die Sparkasse bereits verlassen hatte, sprach eine andere Kundin einen unbekannten Mann im Schalterraum an, der gerade dabei war, eine auffallend gelbe Geldbörse einzustecken, ob diese Geldbörse tatsächlich ihm gehöre. Der Mann legte die Geldbörse ab und verließ die Bank. Die Kundin stellte anhand des Personalausweises fest, wem der Geldbeutel gehörte und gab sie an der Anschrift der Eigentümerin bei deren Familie ab. Als die 72-jährige nach Hause kam, bemerkte sie, dass das abgehobene Bargeld nicht mehr in ihrem Portemonnaie war. Die Polizei sucht nun die Zeugin, die die Geldbörse zurückgebracht hat, da sie möglicherweise genauere Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann. Die Zeugin wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Nidda unter Tel.: 06042 9648180 in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

