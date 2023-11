Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, fuhr ein 91-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hansjakobstraße in Durmersheim in Richtung Hebelstraße. Eine 61-jährige SMART-Fahrerin bog zur gleichen Zeit von der Hauptstraße in die Hebelstraße ein. An der Kreuzung Hansjakobstraße / Hebelstraße kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich beim Polizeirevier in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 / 761 - 0 zu melden. /vo

