Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Mehrfamilienhaus + Einbrecher nimmt Schmuck mit + Zwei Schwerverletzte nach Unfall + 17-Jährige bei Unfall verletzt

Friedberg (ots)

Karben: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Burg-Gräfenrode. Zuvor war der Einbrecher offenbar auf eine Garage gestiegen, um an die Tür in der Straße Sohlweg zu gelangen. Er durchsuchte die Wohnräume und entkam mit erbeutetem Schmuck unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag (1.6.), 19 Uhr und Sonntag, 0.30 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 entgegen.

Bad Vilbel: Einbrecher nimmt Schmuck mit

In der Carl-Benz-Allee erbeutete ein Einbrecher Schmuck aus einer Wohnung. Er drang am Dienstag (4.6.) zwischen 8.15. Uhr und 13.15 Uhr in eine Wohnung eines dortigen Hauses ein. Zuvor hatte er die Wohnungstür aufgehebelt. Der Unbekannte entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 entgegen.

K173/Bad Nauheim: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Am Dienstag (4.6.) kam es auf der Kreisstraße 173 zu einem Unfall zwischen einem Mini und einem Seat. Die 57-jährige Mini-Fahrerin fuhr stadtauswärts und wollte derzeitigen Erkenntnissen zufolge nach links auf die Zufahrtsstraße zur B3 abbiegen. Dabei kam es gegen 12.25 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat. Die Fahrerin des Minis erlitt, ebenso wie die 36-Jährige im Seat, durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 zu melden.

Hirzenhain: 17-Jährige bei Unfall verletzt

Die Fahrerin eines Kraftrads erlitt bei einem Unfall mit einem Transporter am Dienstagmittag (4.6.) schwere Verletzungen. Gegen 12.30 Uhr fuhr die 17-Jährige den Kirchweg entlang. Im Kreuzungsbereich der Hillersbachstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Sprinter. Die 17-Jährige kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 37-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06042/96480 bei der Polizei Büdingen zu melden.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell