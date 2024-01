PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Arztpraxis +++ Einbrecher versuchen ins Haus zu gelangen +++ Graffitisprayer treiben ihr Unwesen +++ Mülltonnen angezündet +++ Transporter beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Arztpraxis,

Idstein, Rudolfstraße, Sonntag, 31.12.2023, 11:30 Uhr bis Montag, 01.01.2024, 15:10 Uhr

(fh)Über Silvester sind Einbrecher in eine Arztpraxis in Idstein eingestiegen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge suchten die Täter zwischen Sonntag und Montag die Praxis in der Rudolfstraße auf und brachen unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers die Eingangstür auf. Hierdurch gelangten sie in die Praxisräume und bedienten sich an einem Tresor samt Inhalt. Im Anschluss suchten die Einbrecher mit ihrer Beute unbemerkt das Weite. Durch das gewaltsame Eindringen in die Praxis entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher versuchen ins Haus zu gelangen, Hünstetten-Beuerbach, Schöne Aussicht, Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 11:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus im Hünstettener Ortsteil Beuerbach heim. Wie sich den Bewohner des Hauses in der Straße "Schöne Aussicht" am Samstag offenbarte, hatten Unbekannte in ihrer knapp sechstägigen Abwesenheit versucht, bei ihnen einzubrechen. So wies ein Fenster am Samstagvormittag frische Hebelspuren auf. Nach einer Absuche des Hauses konnte festgestellt werden, dass die Täter an dem Fenster gescheitert waren und es so beim Versuch blieb.

Zeuginnen und Zeugen des Einbruchs melden sich bitte bei der zuständigen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Graffitisprayer treiben ihr Unwesen,

Idstein, Schützenhausstraße / Escher Straße, L 3026, Festgestellt: Montag, 01.01.2024, 19:30 Uhr

(fh)Am Montag haben Farbschmierer in Idstein gewütet und dort mehrere Graffitis hinterlassen. Gegen 19:30 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Idstein in die Schützenhausstraße und die Escher Straße entsandt, wo sie mehrere Schmierereien an Wänden, einem Fahrzeug, einer Bushaltestelle und Verkehrsschildern feststellten. Diese hatten die unbekannten Sprayer zuvor mittels Sprühfarbe auf die genannten Gegenstände gesprüht und so einen Schaden verursacht, dessen erforderliche Reinigungsarbeiten sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Kurze Zeit später erhielt die Polizei dann die nächste Mitteilung einer Farbschmiererei. An die Verglasung einer Bushaltestelle im Himmelsbornweg hatten die Unbekannten ein verfassungsfeindliches Symbol angebracht und waren auch nach dieser Schmiererei unerkannt geflüchtet.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

4. Mülltonnen angezündet,

Idstein, Helene-Lange-Weg / Deningerstraße, Montag, 01.01.2024, 20:45 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Unbekannte in Idstein zwei Papiermülltonnen angezündet. Gegen 20:45 Uhr stellten Anwohner zeitgleich sowohl in der Deningerstraße, als auch auf einem Spielplatz im Helene-Lange-Weg brennende Mülltonnen fest und informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren beide bereits nahezu vollständig abgebrannt. Von den Verursachern fehlte vor Ort jede Spur. Die Sachschäden summieren sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Transporter bei Unfallflucht beschädigt, Bad Schwalbach, Rheinstraße, Donnerstag, 28.12.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 29.12.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde ein in Bad Schwalbach geparkter Transporter im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. In dem besagten Zeitfenster hatte ein 35-Jähriger den Transporter seiner Firma am Fahrbahnrand der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 14 geparkt. Dabei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahren den Mercedes und beschädigte diesen so an der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer oder die Fahrerin ignorierte den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell