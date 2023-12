Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils - Gerammt, geflüchtet und zugeschlagen

Nicht weit kam ein 60-Jähriger nach einem Unfall am Dienstag in Eislingen an der Fils.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr kurz nach 17.15 Uhr ein Autofahrer in der Ramsbergstraße. Der war in Richtung Leonhardstraße unterwegs, als ihm ein Ford entgegen kam. Der Fahrer des Audi geriet auf die Gegenfahrspur und streifte dort mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des Entgegenkommenden. Unbeirrt von dem Schaden fuhr der Audi weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 19-Jährige Fahrer des Ford wendete und nahmen die Verfolgung auf. Der Audi flüchtete in eine Tiefgarage in der Salacher Straße. Wie der Verfolger später der Polizei berichtete, stieg der Fahrer des Audi aus und wollte weiter zu Fuß flüchten. Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter verhinderten dies und wählten den Notruf. Das hatte der Audifahrer wohl mitbekommen und schlug nach dem 19-jährigen Fahrer des Ford. Der wurde dadurch im Gesicht leicht verletzt. Eine Polizeistreife konnte weitere Übergriffe des 60-Jährigen verhindern. Schnell war klar, warum der Mann geflüchtet war: Er roch nach Alkohol und hatte offensichtlich zu viel davon intus. Das bestätigte ein Test. Der 60-Jährige musste mit auf das Polizeirevier. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer tatsächlich hatte. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Ermittlungen zufolge soll es unmittelbar vor dem Spiegelstreifer zu einem Beinaheunfall zwischen dem Audifahrer und einer Frau mit Hund gekommen sein. Die Frau war an der Kreuzung Staufeneckstraße / Ramsbergstraße unterwegs und wurde wohl von dem Audifahrer gefährdet. Die Frau und weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, sollten sich bei der Polizei Eislingen unter Tel. 07161/851-0 melden. Auf den 60-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 750 Euro.

++++2434597 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell