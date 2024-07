PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Berauscht und bewaffnet auf E-Scooter unterwegs+++Mehrere Einbrüche+++ Fahrzeuge über Nacht beschädigt+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Radfahrer stürzt wegen Hund+++weitere Unfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Berauscht und bewaffnet auf E-Scooter unterwegs 61476 Kronberg im Taunus, Sodener Straße Samstag, 20.07.2024, 02:37 Uhr

Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer erweckte am frühen Samstagmorgen das Interesse einer Streifenwagenbesatzung der hiesigen Polizeistation. Nachdem der Fahrer aufgrund eines Verkehrsvorgangs einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, stellte sich neben körperlichen Ausfallerscheinungen, in Folge einer vermeintlich vorangegangenen Einnahme von Betäubungsmittel auch heraus, dass der Fahrer eine Gaspistole sowie einen Dolch mit sich führte. Das Führen beider Gegenstände stellen Verstöße gegen das Waffengesetz dar, weshalb diese unverzüglich sichergestellt wurden. Der Fahrer wurde im Anschluss der Kontrolle zur Blutentnahme auf die Polizeistation verbracht und anschließend ohne Waffen wieder entlassen. Ihn erwarten nun mindestens zwei Strafverfahren.

2. Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Kastanienstraße Zw. Freitag, 19.07.2024, 16:00 Uhr und Samstag, 20.07.2024, 10:30 Uhr

Die bisher unbekannten Täter zerschnitten den Rollladen der Terrassentür im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses und hebelten die Tür mittels unbekannten Werkzeug auf. Im Anschluss betraten die Täter das Haus, durchwühlten das gesamte Objekt und entwendeten diverses Diebesgut. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10000,-EUR geschätzt. Zeugenhinwiese erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.Nr.: 06172- 1200.

3. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatzeit: Sonntag, den 21.07.2024, 00:31 Uhr Tatort: Stettiner Straße, 61449 Steinbach (Taunus)

Der/ die unbekannte(n) Täter gelangten im Tatzeitraum mittels einer mitgeführten Leiter auf den Balkon des ersten Obergeschosses. Anschließend drückten diese den Rollladen herunter und beschädigten diesen hierbei. Der/ die unbekannte(n) Täter wurden bei der Tatausführung durch einen aufmerksamen Nachbar gestört und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 500,00 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06081/9208-0 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigung an 2 Fahrzeugen

1. Tatzeit: Zw. Freitag, den 19.07.2024, 13:00 Uhr und Samstag, den 20.07.2024, 08:30 Uhr Tatort: Hohemarkstraße 76, 61440 Oberursel (Taunus)

Der/die unbekannte(n) Täter beschädigten im Tatzeitraum die Frontscheibe des geparkten Mercedes (schwarz) des Geschädigten. Anschließend entfernte(n) er/sie sich in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500,00 Euro.

2. Tatzeit: Samstag, den 20.07.2024, 04:29 Uhr Tatort: Altkönigstraße 112, 61440 Oberursel (Taunus)

In einem weiteren Fall beschädigten der/die Täter im Tatzeitraum ebenfalls die Frontscheibe eines geparkten Mercedes (schwarz). Anschließend entfernte(n) er/sie sich in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500,00 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

An der Eisenbahn / 61267 Neu-Anspach Freitag 19.07.2024, 16:55 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der L3270 und An der Eisenbahn / Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Hierbei missachtete der 50jährige Fahrzeugführer des PKW die vorfahrtberechtigte 60jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen (Prellungen) und wurde zu weiteren Untersuchungen in die Klinik verbracht. Am Fahrrad und dem PKW entstand ein Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim dem 50jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

6. Radfahrer stürzt und verletzt sich wegen herrenlosen Hund Tatzeit: Freitag, den 28.06.2024, 17:15 Uhr Tatort: Altkönigstraße, 61440 Oberursel (Taunus)

Zum Tatzeitpunkt fuhr ein Radfahrer den Waldweg entlang als ein nicht angeleinter Hund der unbekannten Täterin aus dem Waldstück lief und dem Geschädigten vor das Rad lief. Der Radfahrer musste daraufhin stark bremsen und kam zum Sturz. Hierbei verletzte sich der Geschädigte. Die unbekannte Täterin entfernte sich in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: weiblich, 70 bis 80 Jahre alt, osteuropäischer Akzent, dünne Mütze Hundebeschreibung: mittelgroß, Mischling, kurzes Schwarz-braunes Fell Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

7. Verkehrsunfallflucht

61476 Kronberg im Taunus, Wilhelm-Bonn-Straße Samstag, 20.07.2024, bis 16:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer schädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten KIA in grün und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 1500EUR. Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation Königstein, unter der 06174/9266-0, in Verbindung zu setzen.

8. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Weilburger Straße / 61250 Usingen Samstag 20.07.2024, 17:57 Uhr

Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Weilburger Straße / Altkönigstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 56jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Vorangegangen war eine Einsatzfahrt eines Rettungswagens mit Sonder- und Wegerechten. Dieser überquerte zum Unfallzeitpunkt die Weilburger Straße / Usingen, in Richtung Alkönigstraße. Die 20jährige Fahrzeugführer, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, bemerkte rechtzeitig die Einsatzfahrt und brachte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zum Stillstand. Der dahinterfahrende 56jährige Fahrzeugführer nahm die Verkehrssituation zu spät wahr und fuhr der 20jährigen Fahrzeugführerin, trotz Einleitung des Bremsvorganges, auf. Durch den Auffahrunfall verletzte sich der 56jährige Fahrzeugführer leicht durch den ausgelösten Airbag. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 17.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell