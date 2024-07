PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erfolgloser falscher Polizeibeamter +++ Baufahrzeuge auf Schulgelände beschädigt +++ Diebstahl von fünf Fahrrädern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erfolgloser falscher Polizeibeamter,

Bad Homburg-Gonzenheim, Montag, 22.07.2024, 10:00 Uhr

(vb) Am Montagmorgen versuchte ein falscher Polizeibeamter eine Seniorin aus Bad Homburg um ihre Ersparnisse zu bringen. Der Betrüger rief die Geschädigte an und gab sich als "Alfred Moser" des Raub- und Betrugsdezernats der Frankfurter Kriminalpolizei aus. Er befragte die Geschädigte zu ihren Vermögensverhältnissen und machte ihr weiß, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Daher forderte er sie auf, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen, wo sie ein schwarzer Mercedes abholen und zur Kriminalpolizei bringen werde. Da sie vor der Bank das beschriebene Fahrzeug nicht sah, begab sich die Seniorin mit ihrem abgehobenen Bargeld zur Polizei in Bad Homburg und erstattete Strafanzeige. Eine Geldübergabe ist demnach, zum Glück für die Seniorin, nicht erfolgt. Beherzigen Sie den Rat der Polizei. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Baufahrzeuge auf Schulgelände beschädigt, Grävenwiesbach, Mönchweg, Freitag, 19.07.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 08:40 Uhr

(vb)Während des vergangenen Wochenendes wurden auf dem Schulgelände im Mönchweg in Grävenwiesbach zwei Baufahrzeuge beschädigt. Die bislang unbekannten Täter betraten das umzäunte Schulgelände und schlugen die Scheiben zweier dort abgestellter Baufahrzeuge ein. Die Baufahrzeuge in Bewegung zu setzen, was die Täter offenbar versucht hatten, gelang nicht, sodass die Täter lediglich mit einem entwendeten Werkzeug zu Fuß flüchten mussten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06081 9208-0.

3. Diebstahl von fünf Fahrrädern,

Bad Homburg, Ottilienstraße, Sonntag, 21.07.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 07:30 Uhr

(vb)Von Sonntagabend bis Montagmorgen wurden fünf Fahrräder aus einem Hof in der Ottilienstraße in Bad Homburg entwendet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufdrücken des Hoftores Zutritt zum Hofbereich. Auf unbekannte Weise wurde zunächst der dort geparkte Pkw geöffnet und Wertgegenstände aus dem Innenraum entnommen. Die fünf Fahrräder, die sich ebenfalls im Hofbereich befanden, nahmen die Diebe ebenfalls mit, bevor sie schließlich flüchteten. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegengenommen.

