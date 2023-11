Polizei Dortmund

POL-DO: Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht - Versammlungen verliefen störungsfrei

Dortmund (ots)

Am heutigen Tag (9. November) gedachten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Versammlungen den Opfern der Reichspogromnacht 1938.

Die Gedenkveranstaltungen fanden an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Dortmunder Stadtbezirk statt:

- Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld - Platz der Alten Synagoge in Dortmund-Mitte - Friedensplatz in Dortmund-Mitte - Levi-Cohen-Platz in Dortmund-Wickede - evangelische Stadtkirche St. Petri in Dortmund-Mitte - Dortmund-Mengede - Dortmund-Marten

Insgesamt nahmen an allen Versammlungen ca. 800 Personen teil.

Die Veranstaltungen verliefen störungsfrei. Im Umfeld der Versammlung auf dem Friedensplatz kam es zu einer Beleidigung.

Es kam zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

