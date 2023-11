POL-DO: Unbekannter raubt 14-Jährigem die Jacke - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1072 Beamte der Polizei Dortmund haben am Dienstag (7. November) in der nördlichen Innenstadt vier mutmaßliche Taschendiebinnen und -diebe festgenommen. Bislang können der Bande insgesamt 22 Taten - größtenteils in Dortmund - zugeordnet werden. Alle befinden sich mittlerweile in ...

mehr