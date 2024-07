PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wie schütze ich mich vor Einbrechern? - Präventionsstand zum Thema Einbruchsicherung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg, Louisenstraße vor dem Kurhaus, Freitag, 02.08.2024, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(vb) Am Freitag, 02.08.2024, von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wird die Polizei mit einem Infostand zum Thema Einbruchsprävention vor dem Kurhaus in Bad Homburg vertreten sein. Während den Sommerferien steigen erfahrungsgemäß die Einbruchszahlen. Daher klärt Ihre Polizei auf, was Sie tun können, um sich vor Einbrechern zu schützen. Kolleginnen und Kollegen des Einbruchskommissariats sowie der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen Ihnen für Fragen rund um das Thema Einbruchsicherung zur Verfügung und beraten Sie. Kommen Sie gerne vorbei!

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell