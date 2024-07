POL-HG: Jugendliche überfallen +++ Seniorinnen mit Soft-Air-Waffe bedroht - Täter festgenommen +++ Betrügereien gelingen +++ Wohnwagen und Pferdeanhänger beschädigt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Drei Jugendliche von Unbekanntem überfallen, Bad Homburg, Louisenstraße, Freitag, 26.07.2024, 00:00 Uhr

(vb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter drei Jugendliche in der Louisenstraße in Bad Homburg ausgeraubt. Die drei 16-Jährigen sowie eine Zeugin saßen auf einer Bank an der Bushaltestelle am Kurhaus als der Täter aus Richtung Thomasstraße an ihnen vorbeiging. Einer aus der Jugendgruppe grüßte den Täter, ohne diesen zu kennen. Anschließend begab sich der Täter zu der Jugendgruppe, griff diese körperlich an und forderte sie auf ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Mit 20 EUR Beute flüchtete der Täter schließlich in Richtung Schwedenpfad. Der Räuber war die ganze Zeit in Begleitung von zwei weiteren Personen, die sich jedoch im Hintergrund hielten. Trotz Fahndung mit mehreren Streifen konnten die Personen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Täter:

- jugendliches Erscheinungsbild, ca. 17 Jahre alt - lockige schwarze Haare - enges schwarzes T-Shirt mit einem weiß-gelben Aufdruck auf dem Rücken - schwarze Hose

Begleitperson 1:

- jugendliches Erscheinungsbild, ca. 17 Jahre alt - dunkelbraune Haare - grauer Jogginganzug (Oberteil und Hose) - Schirmmütze

Begleitperson 2:

- jugendliches Erscheinungsbild, ca. 17 Jahre alt - schwarze Haare (Boxerschnitt) - schwarzes Oberteil

Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Seniorinnen mit Soft-Air-Waffe bedroht - Täter festgenommen, Steinbach (Taunus), Berliner Straße, Donnerstag, 19:18 Uhr

(vb) Ein 37-Jähriger bedrohte am Donnerstagabend zwei Seniorinnen mit einer Soft-Air-Waffe in der Berliner Straße in Steinbach (Ts.). Die beiden Frauen waren zum Kaffeetrinken auf einer Parkbank verabredet, als der Täter sie passierte. Im Sichtfeld der Seniorinnen blieb der Mann stehen, holte eine Waffe heraus und hantierte mit dieser wild herum. Daraufhin ergriffen die 68- und die 70-Jährige die Flucht, beobachteten den Täter jedoch aus sicherer Entfernung weiter. Unweit des Tatorts konnte der Täter durch die Polizei festgenommen werden. Er führte die Soft-Air-Waffe noch in seinem Hosenbund bei sich. Diese wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Bedrohung und einem Waffenverstoß verantworten.

3. Falscher Kriminalpolizist "Markus Steinmetz" schlägt zu, Bad Homburg, Thomasbrücke, Mittwoch, 24.07.2024, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 15:00 Uhr

(vb) Von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag brachte ein falscher Polizeibeamter eine Seniorin aus Bad Homburg um ihre Ersparnisse. Unter dem Namen "KHK Markus Steinmetz" kontaktierte der Betrüger die Seniorin erstmals am Mittwochmorgen auf ihrem Handy. Er nutzte die übliche Masche, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien, die es auf den Besitz wohlhabender Personen abgesehen hätten. Um dies zu verhindern, kündigte der falsche Polizeibeamte den Besuch eines Sicherheitsbeamten an, welcher sich mit dem Codewort "Blume" vorstellen und mit ihr die vorhandenen Wertgegenstände sichten würde. Der Sicherheitsbeamte erschien an der Wohnanschrift der Seniorin und nahm Schmuck zur angeblichen Verwahrung mit. Im Laufe des Tages folgten weitere Telefonate, in denen der Betrüger sie aufforderte, Ihr Bargeld von der Bank zu holen, da dieses ebenfalls überprüft werden müsse. Da die Banken bereits geschlossen waren, wurde die Geldabhebung auf den Folgetag vertagt. Mit 40 weiteren Telefonaten übte der Betrüger weiter Druck auf die Hochtaunusbürgerin aus, sodass diese schließlich ihre Bank aufsuchte, Bargeld abhob und auf einem Parkplatz bei der Thomasbrücke am Donnerstagvormittag an den "Sicherheitsbeamten Weber" übergab. Dass sie Betrügern aufgesessen war, bemerkte die Seniorin erst als es bereits zu spät war und wendete sich an die Polizei. Den "Sicherheitsbeamten Weber" beschreibt die Geschädigte als ca. 170 cm großen Mann, Mitte Zwanzig. Er sei dunkelhäutig, habe schwarze gekrauste Haare und sei schwarz gekleidet gewesen. Er habe gutes Deutsch gesprochen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch! Zu keinem Zeitpunkt würden Polizeibeamtinnen oder -beamte sich bei Ihnen melden und Sie über Ihre Vermögenswerte ausfragen. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen! Sprechen Sie mit Ihrem Freundes- und Verwandtschaftskreis über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

4. "WhatsApp-Betrug" gelingt,

Usingen, Mittwoch, 24.07.2024, 11:56 Uhr bis 24.07.2024, 13:00 Uhr

(vb) Am Mittwochmittag fiel ein 76-Jähriger aus Usingen auf einen "WhatsApp-Betrug" herein. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche bewegten Betrüger den besorgten Vater dazu, eine Rechnung im Wert von über 1.000 EUR für seine vermeintliche Tochter zu begleichen, die zuvor über eine angeblich neue Nummer Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn um Hilfe gebeten hatte. Der Betrug fiel erst im Nachgang auf. Die Polizei empfiehlt, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifelsfall hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei!

5. Wohnwagen und Pferdeanhänger beschädigt, Schmitten-Oberreifenberg, Feldbergstraße, Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 10:45 Uhr

(vb) Ein Unbekannter beschädigte von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag einen Wohnwagen und einen Pferdeanhänger, welche auf einem Parkplatz in der Feldbergstraße in Schmitten-Oberreifenberg über Nacht abgestellt waren. Bei beiden Anhängern wurden drei der vier Reifen zerstochen, sodass diese die Luft verloren. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinwiese erbittet die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

