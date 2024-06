Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.06.2024

Peine (ots)

7-jähriger Junge auf dem Schulweg dank Helm nur leicht verletzt

Am 21.06.24, gg. 08:00 Uhr, fuhr ein 7-jähriger Junge mit seinem Fahrrad zur Grundschule in der Südstadt. Eine 35-jährige Peinerin fuhr mit ihrem VW Golf vom Parkplatz der Grundschule auf die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße, übersah hierbei den auf dem Gehweg fahrenden Jungen und erfasste ihn frontal. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn, das Fahrrad wurde unter dem PKW verkeilt. Erst unter Einsatz eines Wagenhebers konnte das Fahrrad unter dem PKW geborgen werden. Glücklicherweise hatte der Junge einen Helm getragen, sodass er sich lediglich Schürfwunden am Rücken zu zog. Die Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

