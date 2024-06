Polizei Salzgitter

POL-SZ: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Theodor-Heuss-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Am 21.06.2024 meldete ein Anrufer gegen 23:30 Uhr, dass eine männliche Person beim Rangieren mit seinem Pkw ein anderes Fahrzeug beschädigt habe. Auf Ansprache durch Zeugen habe die Person nicht reagiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Da das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt war, konnte der 31-jährige Fahrzeugführer im Zuge von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell