POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.06.2024

Peine (ots)

Täterschaft versuchte einen Zigarettenautomaten zu entwenden.

Peine, Celler Straße Nähe zur Sedanstraße, 06.06.2024-20.06.2024.

Die Täterschaft hatte versucht, einen an der Hauswand montierten Zigarettenautomaten durch ein Werkzeug aus seiner Verankerung heraus zu hebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und verursachten lediglich eine Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise zur Tat sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

