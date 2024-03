Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240317 - 0302 Frankfurt - Niederrad: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(th) Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitagvormittag (15. März 2024) mit, dass sich ein israelfeindlicher Schriftzug an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Seliger-Straße befinde. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den ca. 4,40 Meter und 1,10 Meter breiten Schriftzug in weißer Farbe feststellen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde die Streife auf einen weiteren ca. 1,80 Meter langen und 0,80 Meter breiten ähnlichen Schriftzug in schwarzer Farbe an einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Umspannanlage aufmerksam. Die Täter sind nicht bekannt. Die Beseitigung der Schriftzüge wurde veranlasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell