Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freudenstadt (ots)

Bereits am Mittwoch, 06.12.2023, auf Donnerstag, 07.12.2023, ist in der Hirschkopfstraße ein geparktes Auto beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher machte sich trotz eines entstandenen Sachschadens einfach aus dem Staub. Gegen 20:00 Uhr am Mittwochabend stellte eine 31-Jährige ihren Opel Adam in der Hirschkopfstraße zum Parken ab. Als sie am nächsten Tag gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass die Fahrerseite ihres Pkw offenbar durch ein anderes Fahrzeug touchiert worden war. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Das Polizeirevier Freudenstadt nimmt diese unter der Telefonnummer 07441-536-0 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell