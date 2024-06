Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.06.2024.

Zwei Gartenlauben waren Ziel der unbekannten Täterschaft.

Wolfenbüttel, Halchter, L495, 06.06.2024-20.06.2024.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zugang in eine Gartenlaube und erbeute daraus insbesondere eine Gasflasche, einen Rasenmäher und Solarmodule. Bei einer zweiten Gartenlaube scheiterte die Täterschaft an ihrem Vorhaben. Sie gelangten nicht in die Räume. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 2.500 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

