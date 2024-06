Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 22.06.2024

Wolfenbüttel (ots)

Seniorin durch unbekanntes Pärchen in Wohnung bestohlen

Wolfenbüttel, Aueweg, 21.06.2024, 15:30 - 15:40 Uhr

Eine 82-jährige Seniorin ist am Freitagnachmittag Opfer eines Diebstahls geworden. Offensichtlich unter einem Vorwand haben sich eine Frau und ein Mann mit dem Einverständnis der Seniorin Zutritt in deren Wohnung verschafft. Während die Seniorin mit der Frau sprach, habe sich der Mann in der Wohnung umgesehen. Als er zurückkehrte, habe dieser Einweghandschuhe getragen, welches er mit einer Verletzung begründete. Nach Verlassen der Wohnung habe die Seniorin den Diebstahl eines Rings und 900,- EUR Bargeld festgestellt. Eine Nachsuche nach den beiden Personen verlief ohne Feststellungen. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, ca. 1,75 m groß, ca. 40-45 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, bekleidet mit einem hell-gestreiften Polohemd. Person 2: weiblich, ca. 1,65 m groß, ca. 40-45 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, lange, zum Zopf gebundene Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, bekleidet mit einem schwarzen, engen Rock und einem weißen Spitzenshirt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Widerstand und tätlicher Angriff nach Sachbeschädigung

Sickte, Am Bockshorn, 22.06.2024, 00:15 - 00:55 Uhr

Nachdem ein 37-jähriger Mann eine Wohnungstür gewaltsam aufgetreten hatte, betrat dieser widerrechtlich die Wohnung und konnte lediglich durch zwei weitere Anwohner daran gehindert werden. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten trat der Beschuldigte ebenfalls aggressiv auf und schlug einem Polizeibeamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Deshalb sollte dieser in Gewahrsam genommen werden, wobei er weiteren Widerstand leistete. Neben mehreren eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. An der Tür entstand Sachschaden.

Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol

Wolfenbüttel, Schulwall, 21.06.24, 23:25 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am späten Freitagabend einen 38-jährigen Fahrer eines E-Scooter. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,11 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell