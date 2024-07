PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungseinbruch mit Dacheinstieg +++ Trickdiebstahl +++ Diebstahl von Motorroller +++ mehrere Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg, Hardtwaldsiedlung Tatzeit: Samstag, 27.07.2024, 01:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen gegen 01:30 Uhr zwei unbekannte männliche Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Homburg ein. Dazu verschafften sie sich Zugang zu dem Wohnbereich über das Dach. Sie entfernten einige Dachschindeln und rissen die Dämmung und Verkleidung ab. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach wertvollen Gegenständen und entwendeten diese. Der verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen ca. 50.000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Trickdiebstahl von Bargeld und Armbanduhr

Tatort: 61440 Oberursel, Oberhöchstadter Straße Tatzeit: Mittwoch, 24.07.2024, 11:00 Uhr Ein bislang unbekannter Täter verwickelte einen 85-jährigen Oberurseler in ein Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs drückte der Täter dem Geschädigten Münzgeld in die Hand, während dieser Ablenkungshandlung entwendete der Täter eine Armbanduhr vom Handgelenk des Geschädigten. Zudem wurde Bargeld aus seinem Portmonee entnommen. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 45-55 Jahre alt, südländischer Phänotyp, kein Bart, keine Brille. Er trug eine weiße Oberbekleidung, eine schwarze Stoffhose und dunkle Schuhe. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter 06171/6240-0 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel, An der Billwiese Tatzeit: Freitag, 26.07.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 07:25 Uhr Im o.g. Tatzeitraum brachen unbekannte Täter eine Garagentür, welche zu einem Einfamilienhaus gehört, gewaltsam auf. Aus der Garage wurde eine Leiter entwendet. Mit dieser Leiter versuchten die Täter sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen, was allerdings nicht gelangte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Bei der Tatbegehung entstand ein Sachschaden von etwa 300,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen.

Diebstahl von Motorroller

Tatort: 61440 Oberursel, Steinbacher Straße Tatzeit: Samstag, 13.07.2024, 07:00 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 15:15 Uhr Durch unbekannte Täter wurde im o.g. Tatzeitraum in der Steinbacher Straße in Oberursel ein Kleinkraftrad entwendet. An dem Motorroller war zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen HG-P 321 angebracht. Die Polizei Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Sachbeschädigung auf Sportplatz

Tatort: Auf der Struth 6, 61279 Grävenwiesbach Tatzeitraum: Fr., den 26.07.2024, 18:45 Uhr bis Sa., den 27.07.2024, 08:40 Uhr Ein bislang unbekannter Täter befuhr vermutlich mit einem Pkw den Rasenplatz des ansässigen Sportvereins S.G. Hundstadt e.V. und beschädigte diesen durch Umherdriften. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt fliehen. Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zu Folge im unteren vierstelligen Bereich. Sofern Zeugen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportvereins festgestellt haben, bittet die Polizei Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 um entsprechende Hinweise.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Königstein im Taunus, Altkönigstraße 6 Unfallzeit: Donnerstag, den 25.07.2024, 09:55 Uhr - 10:55 Uhr Am Donnerstag zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr wurde ein Mini Cooper in der Altkönigstraße in Königstein beschädigt. Die Fahrerin des Mini Cooper parkte ihr Fahrzeug in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Altkönigstraße auf Höhe der Hausnummer 6. Beim Zurückkommen zu ihrem Fahrzeug stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug am Heckstoßfänger beschädigt worden war. Der verursachte Schaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallörtlichkeit: Hof Köppelwiese, 61273 Wehrheim Unfallzeitraum: Freitag, den 26.07.2024, 13:30 Uhr bis 19:20 Uhr Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im Bereich des Hof Köppelwiese in Wehrheim ein geparkter, schwarzer Mercedes Benz im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000,00 Euro.

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 entgegen.

