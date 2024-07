PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Polizeieinsätze auf Kerbegelände +++ Taube von Pfeil getötet +++ Versuchter Einbruch und gestohlenes Fahrrad

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Polizeieinsätze auf Kerbegelände, Friedrichsdorf, Dillingen, Samstag, 27.07.2024

(da)Am Samstag kam es im Zusammenhang mit einer Kerbeveranstaltung im Friedrichsdorfer Stadtteil Dillingen zu mehreren Polizeieinsätzen. Gegen 1.45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in der Taunusstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 25-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau. Beide gaben an, soeben von einer Personengruppe angegriffen und verletzt worden zu sein. Die Unbekannten hätten sie zunächst vom Festgelände aus verfolgt, beleidigt und dann geschlagen und getreten. Die Angegriffenen erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Täter wurden als etwa 10 Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren beschrieben. Sie hatten kurze schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Ein Täter trug einen weinroten Kapuzenpullover, ein anderer einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift auf der Brust. Ebenfalls am Samstag, nun gegen 23.15 Uhr, wurde die Polizei erneut zum Festgelände gerufen. Hier hatte ein Unbekannter mit Pfefferspray gesprüht. Eine 18-jährige Frau wurde dadurch verletzt. Wer für die Tat verantwortlich ist, steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen dieser Sachverhaltsaufnahme wurde ein Polizeibeamter von einem Kerbebesucher angegriffen. Der 34-jährige Mann aus Rosbach warf einen Glaskrug nach dem Beamten und traf ihn am Arm. Zudem beleidigte er die anwesenden Einsatzkräfte. Er wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der angegriffene Polizeibeamte konnte trotz des Angriffs seinen Dienst fortsetzen. Sollten Sie einen der Vorfälle mitbekommen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Taube von Pfeil getötet,

Bad Homburg, Kirdorf, Samstag, 27.07.2024

(da)Am Samstagmorgen wurde im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eine getötete Taube gefunden. Gegen 9.45 Uhr stellte eine Passantin im Hölderlinweg eine verstorbene Taube fest. In dem Vogel steckte noch ein etwa 15 Zentimeter langer Pfeil. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Vogel vermutlich mit einem Armbrustgeschoss erlegt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch und gestohlenes Fahrrad, Bad Homburg, Paul-Andrich-Weg, Freitag, 26.07.2024 bis Sonntag, 28.07.2024

(da)Unbekannte Täter versuchten am Wochenende in ein Wohnhaus in Bad Homburg einzubrechen und erbeuteten ein Fahrrad. Die Einbrecher hebelten zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag das Fenster einer Garage im Paul-Andrich-Weg auf. So gelangten sie ins Innere, wo sie es auf ein Fahrrad im Wert von rund 3.600 Euro abgesehen hatten. Es handelte sich um ein silberfarbenes "Riese und Müller Superdelite GT". Außerdem versuchten sie, die Terrassentür des zur Garage gehörenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Diese hielt jedoch allen Hebelversuchen stand. Schließlich flüchteten die Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell