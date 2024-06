POL-HSK: Frontalzusammenstoß zweier PKW

Bestwig-Nuttlar (ots) - Am Freitag gegen 18:20 Uhr stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein 40-jähriger Niederländer mit seinem Krad auf der ehemaligen Rennstrecke zwischen Nuttlar und Kallenhardt in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (bw) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 ...

mehr