POL-HG: Mehrere Anzeigen nach Prügelei +++ Einbruch in Oberursel, Königstein & Bad Homburg +++ Mit Auto über Sportplatz gefahren +++ Brand in leerstehendem Lager +++ Rettungseinsatz am Hessenring

1. Mehrere Anzeigen, Sicherstellungen und eine Wohnungsdurchsuchung nach Prügelei, Oberursel, An der Herrenmühle, Dienstag, 30.07.2024, 19.10 Uhr

(da)Nach einer Auseinandersetzung in der Oberurseler Innenstadt sucht die Polizei mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen. Gegen 19.10 Uhr beobachteten Zeugen eine Prügelei zwischen zwei Jugendlichen in der Straße "An der Herrenmühle". Dabei habe einer der Kontrahenten eine augenscheinliche Schusswaffe gezogen und sein Gegenüber damit bedroht. Anschließend seien die beiden Beteiligten, teilweise zusammen mit anderen Jugendlichen, in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Polizei wurde informiert und leitete unmittelbar eine Fahndung ein. So konnten die Einsatzkräfte den Jugendlichen mit der Waffe, einen 17-Jährigen aus Oberursel, in der Nähe des Maasgrundweihers antreffen und kontrollieren. Bei der Waffe handelte es sich um ein Reizstoffsprühgerät. Der 17-Jährige befand sich während der Kontrolle in Begleitung eines 18-Jährigen. Wie sich herausstellte, gehörte das Reizstoffsprühgerät ursprünglich dem 18-Jährigen. Dieser führte noch diverse Betäubungsmittel sowie Bargeld und weitere Utensilien mit sich, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln schließen lassen. Für die beiden Jugendlichen ging es nun zur Polizeistation Oberursel. Dort wurden die Erziehungsberechtigten des 17-Jährigen verständigt und beide erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 18-Jährigen an. Dabei konnte ein weiteres Reizstoffsprühgerät aufgefunden und zusammen mit den oben genannten Gegenständen sichergestellt werden. Zu den Kontrahenten der Schlägerei machten die Jugendlichen keine Angaben. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Gegen den 18-Jährigen wegen Handels mit Cannabis. Sollten Sie den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Münzen und Bargeld bei Einbruch entwendet, Oberursel, Altenhöfer Weg, Mittwoch, 24.07.2024, 14 Uhr bis Dienstag, 30.07.2024, 17 Uhr

(da)Münzen und Bargeld haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Oberursel erbeutet. Die Diebe drangen zwischen Mittwoch und Dienstag über die Terrasse in ein Einfamilienhaus im Altenhöfer Weg ein. Dort entwendeten sie diverse Münzen und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einbruch in Bungalow,

Königstein, Falkenstein, Scharderhohlweg, Montag, 29.07.2024 bis Dienstag, 30.07.2024, 7.50 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einen Bungalow im Königsteiner Stadtteil Falkenstein eingebrochen. Ein Einbrecher hebelte zu bislang unbekannter Zeit mehrere Fenster des Hauses im Scharderhohlweg auf und gelangte so ins Innere. Dort durchwühlte er mehrere Schubladen und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Täter wurde jedoch von einer Videokamera aufgenommen. Es handelte sich um einen Mann, der mit einer hellen Jacke mit Reißverschluss, Handschuhen, einer hellen Hose und einer Stirnlampe bekleidet war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet, Bad Homburg, Am Weidenring, Dienstag, 30.07.2024, 6 Uhr bis 17 Uhr

(da)Am Dienstag erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in Bad Homburg Schmuck. Die Einbrecher drangen zwischen 6 und 17 Uhr in die Wohnung in der Straße "Am Weidenring" ein. Dazu hebelten sie die Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Sollten Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Mit Auto über Sportplatz gefahren,

Grävenwiesbach, Laubach, Auf der Warth, Samstag, 27.07.2024, 4 Uhr

(da)Vandalen haben am Samstagmorgen mit ihrem Auto den Sportplatz im Grävenwiesbacher Ortsteil Laubach beschädigt. Gegen 4 Uhr fuhren sie mit einem Auto über den Sportplatz und richteten dabei einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Sie wurden aber von der Videoüberwachung gefilmt. Im Auto saßen vier Personen. Alle waren männlich und zwischen 18 und 28 Jahre alt. Einer von ihnen hatte eine Glatze und trug eine Arbeitshose mit Reflektoren. Zwei weitere führten Herrenhandtaschen mit sich. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9266-0 entgegen.

6. Brand in leerstehendem Lager,

Bad Homburg, Hessenring, Dienstag, 30.07.2024, 19 Uhr

(da)Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Bad Homburg gerufen. Anwohner hatten gegen 19 Uhr Rauch und Feuer in einer derzeit leerstehenden Lagerhalle im Hessenring bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Gebäudeschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. In Brand geraten war diverses Inventar im Eingangsbereich des Gebäudes, von wo aus das Feuer auf das Dach und die Eingangstür übergriff. Nach erster sachkundiger Einschätzung kann das Feuer nicht ohne Fremdeinwirkung entstanden sein. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie verdächtige Personen am oder im Gebäude beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Brandursache geben können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Rettungseinsatz am Hessenring,

Bad Homburg, Hessenring, Mittwoch, 31.07.2024, 13 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es am Hessenring in Bad Homburg zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Gegen 13 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Mann auf einer Fußgängerbrücke am Rathausplatz, der über das Geländer geklettert war und sich gefährlich über die Fahrbahn beugte. Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort gelang es der Polizei, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen und ihn schließlich unversehrt von der Brücke zu holen. Der 45-Jährige wurde anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste der Hessenring zeitweise voll gesperrt werden.

