POL-HG: Jugendliche betreten Wohnung und schießen mit Reizstoff +++ Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus +++ Über Baum in Wohnung eingestiegen +++ Vandalen auf Grundschulgelände

1. Jugendliche betreten Wohnung und schießen mit Reizstoff, Steinbach, Herzbergstraße, Donnerstag, 01.08.2024

(da)Drei Jugendliche sind am Donnerstag in eine Wohnung in Steinbach eingedrungen und haben den Bewohner mit Reizstoff beschossen. Gegen 23.30 Uhr klingelten die drei an der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herzbergstraße. Als der 43-jährige Bewohner öffnete, zog einer der drei eine Reizstoffpistole und schoss dem Mann mehrfach ins Gesicht. Als sich dieser mit körperlicher Gewalt wehrte, flüchteten die Jugendlichen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fahndeten sofort nach den Tätern und konnten zwei von ihnen in der Nähe festnehmen. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden festgenommenen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren kamen zur Polizeistation Oberursel. Dort entnahm ihnen ein Arzt Blut, da der Verdacht besteht, dass sie bei der Tat unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Außerdem wurden die Eltern verständigt, die ihre Kinder anschließend bei der Polizei abholen konnten. Gegen die zwei wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Streit der drei Täter mit dem Sohn des 43-Jährigen ausschlaggebend für die Tat gewesen sein. Der dritte Tatverdächtige ist bislang unbekannt. Es soll sich um einen etwa 17 Jahre alten Jugendlichen handeln, der dunkel gekleidet war. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus, Königstein, Mammolshain, Donnerstag, 01.08.2024, 14:30 Uhr

(da)Ein Nachbarschaftsstreit hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz im Königsteiner Stadtteil Mammolshain ausgelöst. Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein 56-jähriger Mann über Notruf bei der Polizei. Sein Nachbar stehe vor der Tür und bedrohe und beleidige ihn. Da auch der Verdacht geäußert wurde, dass der Nachbar eine Machete bei sich habe, rückten mehrere Polizeistreifen aus. Vor Ort stellte sich die Machete als Holzstock heraus. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Polizeistation Königstein gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

3. Über Baum in Wohnung eingestiegen,

Kronberg, Viktoriastraße, Freitag, 26.07.2024 bis Donnerstag, 01.08.2024

(da)Über einen Baum sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Kronberg eingestiegen. Sie kletterten zwischen vergangenem Freitag und diesem Donnerstag auf einen Baum in der Viktoriastraße und gelangten so auf den Balkon einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie mehrfach an einem Fenster, durch das sie schließlich in die Wohnung gelangten. Aus der Wohnung entwendeten sie einen Laptop und entkamen unerkannt. Durch ihr brachiales Vorgehen hinterließen sie einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie den Vorfall mitbekommen oder verdächtige Geräusche gehört haben, nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. E-Bike aus Garage gestohlen,

Neu-Anspach, Westerfeld, Im Wiesengrund, Freitag, 02.08.2024, 3 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen im Neu-Anspacher Stadtteil Westerfeld ein Elektrofahrrad gestohlen. Das Zweirad war in einer Garage in der Straße "Im Wiesengrund" abgestellt. Die Unbekannten hebelten ein Garagentor auf und gelangten so an ihre Beute im Wert von rund 1.800 Euro. Es handelt sich um ein E-SUV Pedelec der Marke "SachsenRad". Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Vandalen auf Grundschulgelände,

Grävenwiesbach, Mönchweg, Montag, 29.07.2024 bis Donnerstag, 01.08.2024

(da)Zwischen Montag und Donnerstag haben Vandalen in einer Grundschule in Grävenwiesbach gewütet. Zu einem bisher nicht bekannten Zeitpunkt betraten die Täter das Gelände im Mönchweg. Dort beschädigten sie Jalousien an Fenstern und warfen mehrere Gegenstände gegen eine Glastür, die dadurch zu Bruch ging. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Wenn Sie zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

