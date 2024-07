POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der vergangenen Nacht ereignete sich gegen 01:15 Uhr in Emden auf dem Philosophenweg ein Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Beteiligter war mit seinem Pkw in Richtung Larrelt unterwegs, als er in einem Kurvenbereich nach rechts von der Straße abkam und mit der Steinmauer der dortigen Wallanlage zusammenstieß. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde der verunfallte Pkw den Beamten der Polizei Emden gemeldet. Während der Verkehrsunfallaufnahme erschien der Unfallbeteiligte an der Unfallstelle und räumte sofort ein, dass er der Fahrer des Pkw gewesen sei. Er habe einen Bekannten geholt, um den Pkw von der Unfallstelle zu bergen. Zudem ist der Verursacher nicht Halter des mitgeführten Fahrzeuges und hatte dieses unerlaubt in Betrieb genommen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass weder der Pkw, noch das daran angebrachte Kennzeichen, für den Straßenverkehr zugelassen waren. Des Weiteren konnte bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 27-jährigen Mannes ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, der unbefugten Ingebrauchnahme von Kfz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, verantworten. Nach einer umfangreichen Spurensuche im verunfallten Pkw konnte durch die Beamten nicht ausgeschlossen werden, dass sich zur Zeit des Unfalles noch eine weitere Person in diesem befunden hat. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Brinkum - Verkehrsunfallflucht

Gestern Nachmittag kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:15 Uhr in der Straße Dorfweg in Brinkum zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beteiligter touchierte vermutlich im Vorbeifahren den ordnungsmäßig am Straßenrand geparkten Pkw, einen weißen Mercedes Sprinter. Dabei entstand ein Schaden an der linken Hecktür. Dieser wird auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder den unbekannten Beteiligten, geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

