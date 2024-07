POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Wohnungsbrand

Am 14.07.2024, kam es gegen 18:09 Uhr in Weener in der Süderstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Elektroherd Feuer. Dieses breitete sich auf die angrenzende Arbeitsplatte aus, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung und im gesamten Gebäude kam. Durch die FFW Weener konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass keine Personen verletzt wurden. Der durch den Brand verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Da die Brandursache nicht abschließend geklärt werden konnte wurden die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin kontrollierten Beamte der Polizei Emden am Sonntagmorgen in der Nordermeedenstraße einen 44-jährigen Emder. Die Zeugin hatte bei dem Mann einen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen und gesehen wie er dennoch in seinen Pkw gestiegen sei und wegfuhr. Durch die Beamten konnte der Alkoholgeruch ebenfalls festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille, sodass dem Emder eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Ostrhauderfehn - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Unfall

Am 14.07.2024 kam es gegen 12:20 Uhr auf dem Dieksweg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 43-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem Pkw den Dieksweg aus Richtung Terheide kommend. Zwei junge Männer aus Ostrhauderfehn (beide 20 Jahre) befuhren den Dieksweg mit ihren Motorrädern in Gegenrichtung. In einer dortigen Linkskurve fuhr der 43-jährige Pkw-Fahrer mittig die Fahrbahn und schnitt dabei die Kurve, so dass er mit dem ersten entgegenkommenden Motorrad des einen 20-jährigen Ostrhauderfehners zusammenprallte. Bei dem Unfall wurde der junge Mann nicht unerheblich verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die drei Personen bereits kurz zuvor aufeinandergetroffen waren, als die beiden jungen Männer mit ihren Motorrädern mehrfach durch das dortige Hammrich-Gebiet gefahren seien. Der 43-jährige war mit dem Hin-und herfahren der Männer nicht einverstanden und habe sich diesen in den Weg gestellt. Ob er, wie vor Ort mitgeteilt, noch ein Hindernis auf die Fahrbahn gelegt hatte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Ebenfalls wurde festgestellt, dass eines der Motorräder, welches von dem zweiten, nicht am Unfall beteiligten jungen Mann vor Ort geführt worden war, nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Die Polizei hat den Unfall und den weiteren Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

